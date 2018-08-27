Kırşehir'de afet ve deprem sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), kent meydanında afet ve deprem konusunda bilgilendirme sergisi düzenledi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'nda açılan sergi ile arama kurtarma araç gereçleri tanıtıldı ve ziyaretçilere afet öncesinde, sırasında, ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Halkın afetlere ve depreme karşı hazırlıklı bir yaşam oluşturmaları, yaşanabilecek olumsuzluklarda atılacak adımlar hakkında sunum yapıldı ve broşürler dağıtıldı.