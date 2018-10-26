Kırşehir'de afet bilinci eğitimi ve deprem tatbikatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kentteki özel bir okulda afet bilinci eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel afet bilinci eğitimleri kapsamında kentte özel bir okulda gerçekleştirilen programda öğrencilere, alınması gereken tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılacaklar ile afetten sonraki ilk 72 saatin önemi konularında bilgiler verildi.

Afet sırasında yapılması gerekenler, afetlerde doğru davranış şekillerinin de anlatıldığı eğitimlerde, uzman ekipler, öğrencilere fotoğraflar ve vücut hareketleriyle yapmaları gerekenleri anlattı.

Deprem ve tahliye tatbikatının da yapıldığı programda deprem anında neler yapması gerektiğini görme imkanı bulan öğrencilere, okul bahçesinde arama kurtarma, afet ve deprem sonrasında kullanılan araçlar tanıtıldı.

Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı eğitim programında, okul bahçesine kurulan afet ve depremler ile ilgili resimlerin olduğu sergiyi öğrenciler ilgiyle gezdi.