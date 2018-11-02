Kırşehir'de afet bilinci eğitimi ve deprem tatbikatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentteki bir lisede afet bilinci eğitimi verdi ve deprem tahliye tatbikatı yaptı.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel afet bilinci eğitimleri kapsamında kentte Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda öğrencilere, alınması gereken tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılacaklar ile afetten sonraki 3 gün boyunca nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi.

Afet sırasında doğru davranış şekillerinin de anlatıldığı eğitimlerde, uzman ekipler, öğrencilere fotoğraflar ve vücut hareketleriyle yapmaları gerekenleri anlattı.

Deprem ve tahliye tatbikatında neler yapması gerektiğini görme imkanı bulan öğrenciler, okul bahçesinde arama kurtarma, afet ve deprem sonrasında kullanılan araçlar ile yeni nesil AFAD ekipmanlarını tanıdı.

Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı eğitim programında, okul bahçesine kurulan afet ve depremler ile ilgili resimlerin olduğu sergi gezildi.