Kırşehir'de 750 öğrenciye yüzme eğitimi verilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 750 öğrenciye yüzme eğitimi verileceği bildirildi.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi başlatıldığı belirtildi.

İl Müdürlüğüne bağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda üç dönemde 750 öğrenciye yüzme eğitimi verilmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, birer aylık periyotlarda öğrencilerin yüzme dersleri alacağı dile getirildi.

Açıklamada, Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Aslan'ın yüzme eğitimlerini yerinde incelediği vurgulanarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen projede emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür ettiği kaydedildi.







