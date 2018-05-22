Kırşehir'de 53 tarihi obje ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 53 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mucur ilçesine bağlı Susuzlu define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Köye baskın düzenleyen ekipler, D.G.'yi kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelide Roma ve Bizans dönemlerine ait 31 Bronz Sikke ve 22 farklı metal parçalar olmak üzere 53 tarihi eser niteliği taşıyan obje bulundu.

Gözaltına alınanan G.E, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ele geçirilen 53 tarihi eser niteliğindeki objelerin arasında sikke, para, yüzük, küpe, kolye, toka, metal para ve değerli eşyalar olduğu öğrenildi.



