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Kırşehir'de 51 bin yeni kimlik kartı verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkez ve ilçelerindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri müdürlüklerince geçen yıl 51 bin kişiye yeni kimlik kartı verildiği bildirildi.İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,...

04 Ocak 2018 Perşembe 17:36
Kırşehir'de 51 bin yeni kimlik kartı verildi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkez ve ilçelerindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri müdürlüklerince geçen yıl 51 bin kişiye yeni kimlik kartı verildiği bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında merkez ve ilçelerle ilgili istatistik bilgiler ile yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Geçen yıl bin 743 evlenme ve 378 boşanma olduğu ifade edilen açıklamada, boşanmaların en fazla merkez ile Mucur ve Kaman ilçelerinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 2017 yılında 51 bin yeni kimlik kartı dağıtıldığı vurgulanarak, yeni kimlik kartının merkezde 29 bin 261, Kaman'da 8 bin 90 ve Mucur ilçesinde 5 bin 242 kişiye verildiği kaydedidi.


Anahtar Kelimeler:
KırşehirYeni Kimlik Kartı
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