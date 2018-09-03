Kırşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yurda kaçak yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin karayoluyla Kırşehir'den geçiş yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen H.A. yönetimindeki minibüsü Ortaköy Yol Kavşağı'nda durduran polis ekipleri, araçta Afganistan uyruklu 5 kişinin olduğunu tespit etti.

Minibüste yakalanan 2'si çocuk, 5 Afganistan uyruklu kişinin üst aramalarında farklı isimler üzerine düzenlenmiş sahte kimlikler bulundu. Çocuk göçmenler A.B.S. ve A.T, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, M.A.T, S.T. ve C.T, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Afganistan uyruklu 5 kişiye "sahte kimlik düzenlenmesi", "resmi belgede sahtecilik" ve "yurda kaçak yollarla giriş yapmak" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Minibüs şoförü H.A, gözaltına alındı.

İran sınırından Türkiye'ye izinsiz giriş yaptıkları belirlenen 5 Afganlının Kayseri Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.