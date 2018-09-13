Kırşehir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Ankara-Kayseri karayolunu kullanarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Van'dan yola çıkan M.P. ve B.D. idaresindeki 2 minibüsü Mucur ilçesi Kurugöl Köyü kavşağında durduran ekipler, araçlarda 35 Afganistan ve 14 Pakistan uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

Sahte kimlikle yakalanan yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü, sürücüler ile muavin A.P. gözaltına alındı.

İran sınırından yurda izinsiz girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyrukluların, haklarında "sahte kimlik düzenleme, resmi belgede sahtecilik ve yurda kaçak yollardan girme" suçlarından işlem yapılarak, Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.