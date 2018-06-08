Kırşehir'de 44 bin öğrenci karne aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 228 okulda 44 bin 144 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali İbrahim Akın, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sona ermesi nedeniyle Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kentte 228 okulda 44 bin 144 öğrencinin karne aldığını aktaran Akın, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz tatilde bol bol kitap okumalı, tatil yapmalı, hem ruhen hem de bedenen dinlenmelidir. Karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıla heyecanla, hevesle başlayacaksınız. Hepiniz tatili hak ettiniz, hepinize iyi tatiller diliyorum. Kırşehir eğitimde ülkemizin marka kentlerinden birisi. Bu başarının sağlanmasında büyük emeği olan öğretmenlerimize, çocuklarının eğitimi için her türlü fedakarlığı yapan velilerimize ve katkısı olan herkese hizmetlerinden, emeklerinden, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Törene, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Kadir Ekin, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yer aldı.

