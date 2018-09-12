Kırşehir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Ankara-Kayseri karayolundan geçeceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan A.İ.K. yönetimindeki Diyarbakır plakalı bir kamyoneti, Ortaköy yol kavşağında durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan incelemede 5'i çocuk 32 kişi olduğu tespit edildi.

Afganistan uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenlerin üzerlerinde sahte kimlikler bulundu. Yabancı uyruklu çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğerleri ise Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Kamyonet şoförü A.İ.K, gözaltına alındı.

İran'dan yurda izinsiz girdikleri belirlenen ve haklarında "sahte kimlik düzenleme, resmi belgede sahtecilik ve yurda kaçak yollardan girmek" suçlarından işlem yapılan yabancı uyrukluların, Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.