Kırşehir'de 223 okuldan 173'ü

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmada Kırşehir'de 228 okuldan 173'ü "Beyaz Bayrak" alarak hizmet kalitesini yükseltti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, denetim sonunda 37 okula daha "Beyaz Bayrak" sertifikası verildi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu, uygulamanın Kırşehir'de ciddi ivme kazandığını, kentteki okulların çoğunun beyaz bayrak almayı hak ettiğini söyledi.

Beyaz bayrağın temizlik, hijyen ve okul sağlığı gibi konularda yapılan denetimler sonucu verildiğine işaret eden Avcu, "Çocuklarımız, hayatlarının büyük bir kısmının geçtiği ve eğitim aldıkları okullarda bu uygulama ile topluma daha duyarlı bireyler haline gelme bilinci kazanacaklardır. Kısa sürede Kırşehir'deki okullardaki beyaz bayrak uygulamasına katılımın yüzde 100 seviyelerine ulaşacağını inanıyorum. Okullarda beslenme ile ilgili farklı çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaya da Kırşehir'in beyaz bayrak uygulamasında Türkiye genelinde iyi durumda olduğunu, daha önce 136 okulun bu uygulamaya geçtiğini dile getirdi.

Bugünkü 37 okulla beyaz bayrak alan okul sayısının 173'e çıktığını anlatan Kaya, "Toplamda 228 okul olduğunu düşündüğümüzde ciddi bir seviyedeyiz. Beyaz bayrak uygulaması ile hem insani açıdan hem de toplumsal çevre açısından çocuklarımıza uygulama alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Bunu başardığımızda gelecek adına önemli faydalar sağlamış olacağız. Uygulamaya katılan ve beyaz bayrak almayı hak eden okul idarecilerini ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kent genelindeki 37 okula "Beyaz Bayrak" sertifikası verildi.