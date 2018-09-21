Kırşehir'de 2 bin 776 öğretmene trafik eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkez ve ilçelerinde görev yapan 2 bin 776 öğretmene trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Trafik Kazalarını Önleme" planı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Kırşehir'de trafik güvenliği ve farkındalığı konularında çalışma yapıldığı belirtildi.

Eğitim yılı başlamadan önce Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri düzenlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2018-2019 eğitim-öğretim yolu başlamadan önce, il merkezindeki Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde bin 680 öğretmenimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri toplantı salonlarında da bin 96 öğretmenimize il ve ilçe trafik birimlerimizde eğitimler verilmiştir. İlimiz genelinde toplam 2 bin 776 öğretmenimize trafik güvenliği ve farkındalığının artırılması amacıyla trafik eğitimi verilmiştir."