Kırşehir'de 17 metruk bina yıkıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, iki yılda tespit edilen 26 metruk binadan 17'sinin yıkımı tamamlandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için kent merkezinde tehlike arz eden metruk binaların tespiti için çalışma yaptı.

Son iki yılda yapılan çalışmalarla kent merkezinde 2'si kamu kurumlarına, 24'ü ise özel kişilere ait 26 binanın metruk olduğunu tespit eden polis ekipleri, bu binaların yıkılması ya da muhkem hale getirilmesi yönünde bir rapor hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Belediyesi ile irtibata geçerek rapor doğrultusunda metruk binalarla ilgili ortak çalışma yaptı. Belediye ekiplerinin devreye girmesiyle son iki yılda tespit edilen 26 metruk binadan 17'sinin yıkım çalışmaları tamamlandı. Kent merkezinde 9 adet metruk bina ile ilgili olarak sağlamlaştırma veya yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor.







