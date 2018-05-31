Kırşehir'de 166 bin seçmen oy kullanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 166 bin 228 seçmen, 668 sandıkta oy kullanacak.

İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, 234 bin 529 nüfusun yaşadığı Kırşehir'de seçmen ve sandık sayıları belirlendi.

En fazla seçmen 137 bin 290 bin toplam nüfusun bulunduğu merkez ilçede yer aldı. Merkez ilçede 99 bin 218 seçmen oy kullanacak.

İlçelere göre sandık ve seçmen sayısı şu şekilde belirlendi:

"Merkez ilçe: 321 sandık-99 bin 218 seçmen Akpınar: 35 sandık-5 bin 955 seçmen, Boztepe: 24 sandık-4 bin 367 seçmen, Mucur: 80 sandık-14 bin 198 seçmen, Kaman: 113 sandık-27 bin 467 seçmen, Çiçekdağı: 70 sandık-11 bin 146 seçmen, Akçakent: 23 sandık-3 bin 171 seçmen, Cezaevi: 2 sandık-700 seçmen".

Kırşehir İl Seçim Kurulu Müdürü Onur Gökdemir, seçimin güvenlik içerisinde gerçekleştirilmesi için devlet kurumlarının her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Belirlenen sandıkların yanı sıra hasta ve raporlu olanlar için 2 sandık ayarlandığını belirten Gökdemir, 44 seçmeni bulunduğunu, sandık kurulu başkanlarının bu kişilerin ayağına giderek oylarını kullandıracağını dile getirdi.