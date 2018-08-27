Kırşehir'de 14 mahallede temizlik çalışması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent genelinde 14 mahallede temizlik ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışma yaptığını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, "yaşanabilir ve temiz çevre" sloganıyla belediye temizlik ekiplerinin mahallelerde azami performans gösterdiklerini ve belediyecilik ve vatandaşlık görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirtti.

Kenti temiz tutma bilinci oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Temizlik ekipleri, kent genelinde 14 mahallede yoğun çalışarak, daha yeşil, temiz ve yaşanır bir kent için hizmet veriyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, temiz ve yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevi. 14 mahallemiz düzenli olarak çöplerinin toplanmasının yanı sıra, her gün şehrin dört bir yanını sabahtan akşama kadar ellerinde süpürge ile temizleyen çalışanlarımızla daha temiz bir şehir hazırlıyoruz. Temizlik ekiplerimiz çöp topluyor, yabani ot mücadelesi yapıyor ve diğer atıkları da temizliyor. Belediye sınırlarındaki bütün ana cadde ve sokaklardan her gün düzenli olarak çöp toplanıyor. Biz aklımızı, gönlümüzü ve belediyecilik birikimimizi ortaya koyarak şehrimizin çevre dostu ve yeşil alanlarıyla marka bir kent olma yolunda ilerlemesi adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."