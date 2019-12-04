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Kırşehir'de 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama...

Genel 04.12.2019, 12:21
Kırşehir'de 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kırıkkale, Nevşehir, Adana, Kayseri ve Kırşehir'de "konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iş yeri ve ikametten hırsızlık" suçlarına karışan ve 2007'de Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesince 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarpıtırılan firari hükümlü A.Ç'nin, Kırşehir'de olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları hükümlüyü, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir ikamete düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#aranan hırsız yakalandı #Kırşehir
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