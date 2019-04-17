Kırşehir'de 12 kız öğrenci, hafızlık belgesini aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftülüğü Hatice Hatun Kız Kur’an kursundan eğitimlerini tamamlayarak hafız olan 12 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum bünyesinde hizmet veren Hatice Hatun Hafızlık Kız Kuran kursu öğrencileri için İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda icazet merasimi düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, öğrencilerin büyük bir sabırla çalışarak hafız olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin hafızlık eğitimlerini tamamlamaları ile manevi anlamda gelecekleri için önemli yatırım yaptıklarını hatırlatan Yaman, 12 öğrenciyi, onlara destek olan aile ve eğitmenlerini tebrik etti.

Genç 12 kız hafıza, İl Müftüsü Yaman, Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi ve hayırseverler tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ile protokol üyelerinin eşleri, Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.