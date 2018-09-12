Kırşehir ve 6 ilçede huzur uygulaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında, kent merkezi ve 6 ilçede polis ekiplerince denetim yapıldı.

Kent merkezi ve 6 ilçede yapılan uygulamaya, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Güvenlik Şube, Kaçakçılık ve Organize, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uygulama çerçevesinde şehir merkezinde Cacabey Meydanı, Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri, vatandaşların yoğunluk gösterdiği bölgeler ve umuma açık alanlarda şüpheli kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ve araç denetimleri yapıldı.

Asayişin sağlanması, olası eylemlerin önüne geçilmesi, hakkında yakalama ve arama kararı bulunan kişilerin tespiti amacıyla gerçekleştirilen uygulamada Kırşehir il merkezi, Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe, Akçakent ilçelerinde 249 personel görev yaptı.

Kontroller kapsamında, bin 365 şahsın GBT'sine bakılırken, trafik ekipleri 211 araçta inceleme yaptı.

81 umuma açık iş yerinin denetimleri yapıldı, 5 gram esrar ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, denetimlerde ruhsatsız 2 silah ile bunlara ait 234 fişek ele geçirildi.



