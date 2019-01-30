KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yardım Sevenler Derneği’nin büyük fedakarlık örneği sergileyerek özverili çalışmalarda bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın ve eşi Saliha Akın, Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Akın, derneğin kentin tanıtımına da önemli katkıları bulunduğunu aktardı.

Akın, "Yardım Sevenler Derneği büyük fedakarlık örneği sergileyerek özverili çalışmalarda bulunuyor. Kentte çeşitli yardım faaliyetlerinin yanı sıra elde ettiği gelirle öğrencilere burs veriyor. Derneğin çalışmalarını takdirle takip ediyorum. Kırşehir'de yaptıkları yardımlardan başka, şehrin tanıtımı, kültürel ve sosyal çalışmaları içinde de yer alıyorlar. Derneğimize başarılar diliyorum. Her zaman kendilerine bizler de destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyüksaraçoğlu da ziyaretlerden ve desteklerinden dolayı Vali Akın ve eşine teşekkür etti.