Kırşehir Valisi Akın'ın ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şinasi Kaya'dan yapılan hizmetler ve vatandaş memnuniyeti hakkında bilgiler alan Vali Akın, kurumun kentin en yoğun ve hareketli kurumu olduğunu aktardı.

Vatandaşın da o yoğunlukta memnun ayrılması gerektiğini hatırlatan Akın, "Personelin vatandaşlarımızın işlemlerini en kısa sürede tamamlaması gerekiyor. Öncelikli amacımız vatandaşlarımıza her zaman kaliteli hizmet vermektir. Bilindiği gibi pasaport ve ehliyet işlemleri de artık Nüfus Müdürlüklerince düzenlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu hizmetlere en kısa sürede ulaşması için gerekli altyapı ve personel desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İl Göç İdaresini de ziyaret ederek Müdür Vekili Ferruh Dibiç’ten kentte yaşayan göçmenler ve personel durumu hakkında brifing alan Vali Akın, kurumda işlem için gelen Suriyeli ile Afganistanlıların istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından konuşan Akın, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçanların Türk milletinin vicdanına sığındıklarını vurguladı.

Tarih boyunca mazlum ve mağdurlara millet olarak her zaman yardım edildiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir’de yaşayan 13 bin civarındaki göçmen, hiçbir sıkıntı yaşamadan ilimizde huzur içerisinde hayatlarını idame ettirmektedirler. Kırşehir’de mazlum ve mağdur insanlara gereken hassasiyet gösterilerek her zaman yardım eli uzatılmıştır. Bundan sonra da göçmenlerle aynı ortamda kardeşlik hukuku çerçevesinde ve barış içerisinde yaşayacağımıza inanıyorum. Kırşehir Göç İdaresi Müdürlüğü personelimizin de bu anlayışla, göçmenlere hizmet edeceğinden şüphem yoktur. Asayiş yönünden huzurlu olan ilimizde, ülkelerini terk ederek milletimizin vicdanına sığınan göçmenlerin işlemlerinin hızlı bir şekilde bitirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Akın, kurum binalarını da gezerek, personelden yürüttükleri işlemler hakkında bilgiler aldı.