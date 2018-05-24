Kırşehir Valisi Akın'a ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Bakanlar Kurulu kararıyla Kırşehir'e atanan Vali İbraihim Akın'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve beraberindekiler, Vali Akın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akın, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Ahi kenti Kırşehir’e Vali olarak atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve Kırşehir’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ilin bütün dinamikleri ile çalışacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgin, Rektör Prof. Dr. Karakaya ve beraberindeki heyet de Vali Akın'a "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak başarı diledi.



