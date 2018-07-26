Kırşehir Valisi Akın'a ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentteki kurum amirleri, spor kulüp temsilcileri ve esnaf odalarını kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif müdürleri, Amatör Spor Kulüpleri temsilcileri, Madeni İşler Odası Kırşehir Başkanı Abdurrahman Şahinoğlu ve üyeler, Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Kırşehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cemal Güngör ve ilçelerdeki kooperatif müdürleri, kurumlarında çiftçilere verilen hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcileri de Kırşehir'de spor kulüplerinin maddi ve sportif başarıları, gençleri spora yönlendirecek çalışmaları anlattı.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyacak en önemli unsur olduğunu ifade eden Vali Akın, esnaf birliklerine bağlı bütün odaların hep birlikte Kırşehir’e hizmet etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kırşehir'de önemli ve güzel hizmetlerde bulunmak için sivil toplum kuruluşları ile sürekli istişareler içerisinde olmaya devam edeceklerini kaydeden Akın, "Ahiliğin merkezi olan Kırşehir’de tüm esnaflarımızın haktan ve adaletten yana olduklarına inanıyorum. Milli kültürümüzü oluşturan Ahilik geleneklerinin yaşatılmasında herkese önemli görevler düşmektedir. Tüm birimlerimiz, odalarımız, kurumlarımız, derneklerimiz hepsi Ahilik düsturları çerçevesinde kentin iyiliği için hizmet etmeye devam edeceklerinden şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.