Kırşehir Valisi Akın'a ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Vali Akın'ı ziyaret ederek atandığı yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Akın, Kırşehir Valiliği görevine başlaması nedeniyle kendisini ziyaret eden Sabuncuoğlu’na teşekkür etti.



Sabuncuoğlu' da Vali Akın'a hayırlı olsun dileklerini ilettti.

Öte yandan, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Akın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.