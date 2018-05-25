Kırşehir Valisi Akın'a ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Barosu Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, adli görevlilerin ülkede adaletin başarıyla uygulanmasında en önemli göreve sahip olduklarını dile getirerek, "Adaletin sağlanmasında ve adli hizmetlerin yerine getirilmesinde savunma görevi yapan avukatların önemli yeri vardır. Avukatlarımızın başarıyla görevlerini yürütmelerini temenni ediyorum. Avukatları çatısı altında toplayan Kırşehir Barosuna da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzcu ve yönetim kurulu üyeleri de Akın'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.