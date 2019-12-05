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Kırşehir Valisi Akın "halk günü" düzenledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Günü Toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı...

Genel 05.12.2019, 15:58
Kırşehir Valisi Akın
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Günü Toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan buluşmada Akın, vatandaşların talep ve şikayetlerini ilgili kurum amirleriyle görüştü.

Akın, kurum amirlerine yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde gelen taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım ve ilgili kurum amirleri de katıldı.

#Halk Günü #Kırşehir #Kırşehir Valisi İbrahim Akın
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