Son Dakika
Kırşehir Valisi Akın "halk günü" düzenledi
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Günü Toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı...
Genel 05.12.2019, 15:58
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Günü Toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.
Akın, kurum amirlerine yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde gelen taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım ve ilgili kurum amirleri de katıldı.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49