Kırşehir Valisi Akın:

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarların idari yapı içerisinde vatandaşın devlete en yakın kapısı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Akın, muhtarların her zaman bulundukları köy ve mahallelerin sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini aktardı.

Halkın talep ve sorunlarının üst mercilere iletilmesinde muhtarların bir köprü ve önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız idari yapı içerisinde, vatandaşımızın devlete en yakın kapısı olan kişilerdir. Demokrasimizin yapı taşlarından birisi olan muhtarlarımız, bulundukları köy veya mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve yetkili mercilere iletilmesinde aracılık vazifesi ifa etmektedir. Muhtarlarımızın da yaptıkları hizmetin öneminin farkında olarak görevlerini ifa ettiğini düşünüyorum. Bugünkü bu toplantıda da sizlerden gelecek olan talepleri ve çözüm bekleyen sorunları ilgili kurum amirleri ile değerlendirmeye çalışacağız. Amacımız, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilgili kurum amirleri, merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları katıldı.