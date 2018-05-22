Kırşehir Valisi Akın görevine başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atandığı Kırşehir Valiliği görevine başladı.

Valilik girişinde kent protokolü tarafından karşılanan Vali Akın'a yöresel kıyafet giymiş iki çocuk çiçek verdi. Ardından çalışma arkadaşlarıyla tokalaşan Akın, tören mangasını selamladı.



Daha sonra makamına geçen Vali Akın, toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi.

Ahi şehri, "Bozkırın Tezenesi" büyük usta Neşet Ertaş'ın memleketi, aşıklar ve ozanlar diyarı, tarih ve kültür şehri Kırşehir’e vali olarak atanmaktan çok büyük onur duyduğunu belirten Akın, kendisine güvenerek bu onuru yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a ve Bakanlar Kurulu üyelerine şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Yönetim geleneğinin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacağını, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde bulunacağını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Makamda oturmaktan ziyade sahada ve vatandaşlarımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, fakir vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla her fırsatta bir arada olmaya gayret göstereceğiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Kırşehir ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle çalışacağız."

Vali Akın, Kırşehir'de önceden başlanmış ve devam etmekte olan projelerin titizlikle takibini yaparak, başlanmamış projelerin bir an önce uygulamaya geçirilmesi noktasında gerekli adımları atacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne değinen Vali Akın, "Seçim sürecinin huzur ve esenlik içinde geçmesi, vatandaşımızın hür iradesinin en sağlıklı şekilde sandığa yansımasının sağlanması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bir huzur şehri olduğunu değerlendirdiğim Kırşehir ilimizdeki bütün vatandaşlarımızın, siyasi partilerimizin ve basınımızın duyarlı yaklaşımı ve demokratik olgunluğu sayesinde seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.