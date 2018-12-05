Kırşehir Valiliği'nde halk günü toplantısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği'nde, vatandaşların istek ve sorunlarının en kısa sürece çözüme kavuşturulması amacıyla halk günü toplantısı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, halk günü toplantısının Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Vatandaşların talep ve şikayetlerinin bütün ayrıntılarıyla görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Vali Akın'ın ilgili kurum amirlerine, müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda gerekli talimatları verdiği dile getirildi.

Açıklamada, toplantıya Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı aktarıldı.



