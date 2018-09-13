Kırşehir Ülkü Ocaklarından şehitler için anma programı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından şehitler için anma programı düzenlendiği bildirildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il binasında 12 Eylül askeri darbesinin 38. yılı nedeniyle şehitler için anma programı düzenlendiği belirtildi.

Konferans salonunda gerçekleştirilen "Eylüllerde Ölmedik, Eylüllerde Doğduk" adlı programda ülkücü şehitler ve tüm şehitler için duaların edildiği vurgulanan açıklamada, Kırşehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Akbayır'ın yaptığı konuşmada, 12 Eylül askeri darbesi, öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili katılımcıları bilgilendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in mücadelesinin de anlatıldığı programa çok sayıda kişinin katıldığı belirtilerek, 12 Eyül sürecindeki ülkücü şehitlerle ilgili hazırlanan video gösteriminin gerçekleştirildiği kaydedildi.



