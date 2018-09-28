Kırşehir TÜGVA'dan şehit ailelerine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vafkı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, öğrenciler ile birlikte kentteki şehit ailelerini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, lise öğrencilerinin milleti ve devleti için hayatını feda eden şehitlere karşı bilinçli ve duyarlı olması amacıyla şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin inançlı ve milli bir gençliğe sahip olması için genç öğrencilerle birlikte sosyal faaliyetler içinde bulunduklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize karşı öğrencilerin vefa ve saygı borçlarını bilmeleri, onların emanetleri olan ailelerini sahiplenmeleri gerekiyor. Bu amaçla şehit ailelerimize ziyaretler düzenledik. Kırşehir Şehit Aileleri derneği ile birlikte Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Er Tayfun Kavun’un ailesini ziyaret ettik. Şehitlerimiz bize değeri ödenemeyecek bir vatan ve geride ailelerini bırakıyorlar. Bizde onların bu emanetine layıkıyla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onların anneleri, babaları, kardeşleri bizimde ailemizdir. Farklı farklı öğrencilerimiz ile birlikte diğer şehit ailelerini de ziyaret etmeye devam ediyoruz. Milli şuura sahip gençlik yetiştirmek en büyük arzumuzdur."