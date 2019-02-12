Kırşehir TSO'ya yeterlilik belgesi hizmet başvuruları başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), emlak danışmanları, servis şoförleri ve vinç operatörlerinin yeterlilik belgesi hizmet başvurularına başlandığını bildirdi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri'nin hizmet ağını genişlettiği, emlak danışmanları, servis şoförleri ve vinç operatörlerinin yeterlilik belgelerini alabilecekleri belirtildi.

Mesleki yeterlilik ve belgelendirme kapsam genişletme çalışmaları çerçevesinde başvuruların Kırşehir TSO'ya yapılacağı vurgulanan açıklamada, sınav ve belgelendirme ücret tarifelerinin belirlendiği, belge almak isteyenlerin odaya başvurabileceği kaydedildi.



