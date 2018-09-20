Kırşehir TSO'dan üyelerine kredi desteği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oda üyelerine kredi desteği sağlanacağını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerine destek olmak amacıyla, KOBİ Destek Nefes Kredisi Protokolü imzaladıklarını belirtti.

Türkiye'de devam eden ekonomik mücadeleye karşı işletme sahiplerine destek olmak amacıyla nefes kredisinin hayata geçirildiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte üyelerimize destek sağlamaya çalışıyoruz. Protokol kapsamında Vakıfbank, İş ve Garanti bankalarının Kırşehir şubelerinden üyelerimiz KOBİ Destek Nefes Kredisi kullanabilirler. Üyelerimizin kullanabileceği üst limit 50 bin liradır. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olacaktır. Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün değildir. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı ise aylık yüzde 1,85‘dir. Banka şubelerince ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf, komisyon talep etmeyecektir. Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."