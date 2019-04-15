Kırşehir TSO'dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı yapıldı.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından ikinci el araç alım satımı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı oda bünyesinde gerçekleştirildi.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir işletmenin çalışma salonunda yapılan sınavda ikinci el araç alım satım yapan firma sahipleri ve satış müdürleri yoğun katılım sağladı.

"Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5" ve satış personeli için de "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4" belgelendirme için 47 aday teorik ve pratik sınavlara girdiler.

Sınavları kazananların kısa süre içinde Kırşehir TSO tarafından açıklanacağı öğrenildi.



