Kırşehir TSO'da projeler değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, istihdama yönelik projelerle ilgili istişarelerini sürdürdüklerini bildirdi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz ve Meclis Başkanı Süleyman Kaya ile borsa üyeleri, Yılmaz'ı ziyaret etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, Kırşehir'de yapılması planlanan projelerin değerlendirildiğini aktardı.

Şeker Fabrikasının Kırşehir için önemli bir ekonomik değer olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kentin önemli ekonomik lokomotifleriyle buluşup, yapılabilecek yatırım ve gelişmeleri değerlendiriyoruz. Kırşehir Şeker Fabrikamız bölgeye ve şehrimize büyük katkıları bulunan, işlem yaptığı pancar ile şeker üreterek, piyasanın gereksinimini sağlayan bir işletmemiz. Genel Müdürümüz de istihdam oluşturabilecek, yeni yatırımlar yapacaklarını, yeni iş sahaları oluşturmaya çalışacaklarını iletti. Biz de kendilerine destek olacağız. Kırşehir TSO olarak yapılacak her yatırımın takipçisi ve destekçisiyiz, üzerimize düşeni yapacağız."