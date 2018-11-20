Kırşehir TSO'da görev değişimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz getirildi.

TSO'dan yapılan açıklamada, eski Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yerini gençlere bırakma niyetiyle istifa etmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri aralarında seçim yaptı.

Gizli oyla yapılan seçimde Mustafa Yılmaz, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, 7 yönetim kurulu üyesinin katılığı ve gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan oylamada, yönetim kurulu başkanlığına seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yılmaz, "Selahattin Ekicioğlu başkanımızdan devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız, kendisine odamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bana layık gören ve desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kentimiz ve odamız için önemli projeler hazırlayıp bunları gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.