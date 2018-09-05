Kırşehir TSO ile İŞKUR arasında protokol

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü imzalandı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında, illerde de çalışma başlatıldı.

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, odada düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, İŞKUR ile odaları arasında imzalanan protokol ile iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki eğitimler verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu özel sektör işbirliğinde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Ortaklaşa oluşturulan İl Çalışma Grubu vasıtasıyla iş gücü taleplerini alarak işverenlerimize gerekli desteği sunacağız. Mesleki eğitim kurslarımızın başvuruları Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınarak ilgili mercilere iletilecek ve kurslarımız hayata geçirilecek. Kamu kurumları istihdam için teşvik edilecek ve hep birlikte gereken iş gücü ihtiyacı sağlanacaktır."

Kırşehir İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ise program kapsamında bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabileceğini de aktararak, şu bilgileri verdi:

"Mesleki eğitimler günlük en az beş, en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat düzenlenecektir ve 160 fiili günü geçmeyecektir. Katılımcılara Kırşehir Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından günlük 61,65 lira olmak üzere aylık bin 603 lira Asgari Ücret üzerinden ödeme yapılacak ve Genel Sağlık Sigortaları yatırılacaktır. Hükümetimizin başlatmış olduğu ve Milli istihdam Seferberliği doğrultusunda hayata geçirilen bu protokol ile işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman sıkıntısı giderilmiş olacaktır."

Konuşmaların arından Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR arasında protokol imzalandı.