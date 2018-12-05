Kırşehir TSO heyeti Ankara'da temaslarda bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki üyeler, Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Oda Meclis Başkanı Mehmet Aydın ile beraberindeki üyeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile makamında görüşen Kırşehir heyeti, planlanan projeler, yapılacak çalışmalar ve kentteki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu ise Yılmaz'a ve oda üyelerine başarı diledi.

Kırşehir TSO heyeti, Ankara temasları kapsamında, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ı da ziyaret etti.



