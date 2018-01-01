Kırşehir TSO Başkanı Ekicioğlu'ndan yeni yıl mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, her yeni yılın, yenilenmenin ve her başlangıcın da umudun habercisi olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2017 yılının, üzüntü ve sevinçleriyle geride bırakıldığını dile getiren Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, önümüze çıkan problemleri aşmak, sorunları çözmek ve mutlu yarınlara ulaşmak için umutlarımızı güçlendirir, beklentilerimizi artırır. Geride bıraktığımız yılın muhasebesini yaparken, yeni yılın, bir önceki yıla göre daha iyi geçmesi için de neler yapılması gerektiğini planlarız. 2018 yılının sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, acıların ve hüzünlerin değil güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, başta oda üyelerimiz olmak üzere, değerli hemşehrilerimizin, yurttaşlarımızın ve tüm insanlığın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."