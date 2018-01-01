banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kırşehir TSO Başkanı Ekicioğlu'ndan yeni yıl mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.Ekicioğlu, mesajında, her yeni yılın, yenilenmenin ve her başlangıcın da umudun habercisi olduğunu ifade etti....

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:34
Kırşehir TSO Başkanı Ekicioğlu'ndan yeni yıl mesajı
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, her yeni yılın, yenilenmenin ve her başlangıcın da umudun habercisi olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2017 yılının, üzüntü ve sevinçleriyle geride bırakıldığını dile getiren Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, önümüze çıkan problemleri aşmak, sorunları çözmek ve mutlu yarınlara ulaşmak için umutlarımızı güçlendirir, beklentilerimizi artırır. Geride bıraktığımız yılın muhasebesini yaparken, yeni yılın, bir önceki yıla göre daha iyi geçmesi için de neler yapılması gerektiğini planlarız. 2018 yılının sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, acıların ve hüzünlerin değil güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, başta oda üyelerimiz olmak üzere, değerli hemşehrilerimizin, yurttaşlarımızın ve tüm insanlığın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekiciığlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim