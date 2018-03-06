KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tenis İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul sporları faaliyet programında yer alan müsabakalar, belediye tenis kortlarında oynanan maçların ardından tamamlandı.

Çekişmeli geçen grup maçlarının ardından Küçük Kızlar kategorisinde Özel Final Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Kırşehir Koleji üçüncü, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçük Erkekler kategorisinde ise Kırşehir Koleji birinciliği, Cacabey Ortaokulu ikinciliği, Cumhuriyet Ortaokulu üçüncülüğü ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, tenis temsilcileri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi.