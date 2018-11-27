"Kırşehir tarım ve hayvancılıkta ideal bir şehir"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentin tarım ve hayvancılıkta ideal bir şehir olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Kırşehir Tarım Kredi Kooperatifi’ni ziyaret ederek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akın, birlik ve kooperatif hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Akın, "Kırşehir tarım ve hayvancılık konusunda ideal bir şehir." ifadesini kullandı.

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde daha çok verim elde dilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Kırşehir Valisi Akın, şunları kaydetti:

"Mevcut topraklarımızdan ve sahip olunan hayvanlardan en iyi verimin nasıl alınabileceği konusunda çalışmalar var. Gün geçtikte hayvancılıkta ve tarımda daha iyi seviyelere ulaşan ilimizde, sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza hayvancılıkta kaliteli hizmet sunarken, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin işine yarayacak her türlü alet ve ekipmanı birlik merkezinde satışa sunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi de çiftçinin ürününü değerlendirerek çiftçimizin gelirine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kurumlarımızın çiftçilerimizle ilgili olan çalışmalarını yakından takip ettiğimizi bildiriyor, personellere çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."