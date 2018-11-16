Kırşehir tarım ve hayvancılığına 355 bin liralık proje desteği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresine sunulan Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımı ve Kaliteli Cevizlerle Sağlıklı Nesiller Yetişiyor projelerinin kabul edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOP Bölge Kalkınma İdaresince katıl edilen projelerin Kaman ilçesinde uygulanacağı belirtilerek, 355 bin 989 lira bütçeli Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımı ve Kaliteli Cevizlerle Sağlıklı Nesiller Yetişiyor projelerinin, Kaman ilçesindeki üreticilere büyük katkılar sunacağı belirtildi.

Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımı Projesi ile hayvancılıkta yem maliyetleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürülmesinin amaçlandığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje ile ilçemize 18 güneş panelinden oluşan 2 mobil güneş enerji sistemi kazandırılacaktır. Proje kapsamına 15 çiftçiye tarım ve hayvancılık konularında eğitim ve eğitime katılan her bir çiftçiye uygulama amaçlı 10 dekar arazi için yem bitkisi tohumu proje kapsamında verilecek. Kaliteli Cevizlerle Sağlıklı Nesiller Yetişiyor Projesi kapsamında vereceğimiz teknik bilgiler, makine ve ekipmanlarla kaliteli ve pazar değeri yüksek ürünler elde edilecektir. Projeden Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı ceviz bahçesi bulunan 18-50 yaşlarındaki çiftçilerimiz faydalanacaktır. Ceviz yetiştiriciliği konusunda 10 günlük toplam 80 saat teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek olup, eğitimler sonunda kursiyerlerimize 30 bahçe pülverizatörü, soyma makinesi ve bahçe bakım seti verilecektir. Eğitimler sonrası yapılacak teknik gezi ile çevre illerdeki örnek bahçeler ziyaret edilecektir. Projeler ile Kaman ilçesindeki üreticilere büyük katkılar sunulacaktır."