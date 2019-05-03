Kırşehir tarihine iz bırakanlar kitap haline getirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Şevket Güner, şehir tarihinde yaşanan ve iz bırakan olayları ve kişileri anlattığı kitabını yayınladı.

Kitabını basın mensuplarına tanıtan Güner, 2003 yılında yayınladığı "İnsanları ve Olaylarıyla Demokrasi Gazisi Kırşehir" kitabının ardından ikinci kitabına "Gazeteci Şevket Güner’le Kırşehir" adını verdiğini söyledi.

222 sayfadan oluşan kitapta araştırma, inceleme ve Kırşehir'den önemli hatıratlara yer verdiğini ifade eden Güner, kenti her yönüyle anlatmaya çalıştığını, Kırşehir’in tarihini, kültürünü, siyasi geçmişini, Kırşehir’e iz bırakmış unutulmaz kişileri, olayları ve değerleri kaleme aldığını dile getirdi.



