Kırşehir Şehiriçi Minibüs Terminali ulaşım kalitesini arttıracak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapımı devam eden Kırşehir Şehiriçi Minibüs Terminali'nin ulaşım kalitesini arttıracağını belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, eski pazar yerinde 10 bin 500 metrekarelik alanda yapımı devam eden terminalin önemli projelerinden birisi olduğunu, proje kapsamında kent içi minibüsler için 8 durak, taksi durağı, 150 kişilik restoran, çay ocağı, kafe, zabıta bürosu, dükkan ve çocuk oyun alanı tasarlandığını ifade etti.

Kırşehirlilerin ulaşım kalitesini arttıracak, kolay ulaşımı sağlayan, konforlu, işlevsel ve nitelikli bir terminali Kırşehirliler için tasarladıklarını vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Projeyle şehir içi ulaşıma bir düzen getirilmesi ve hemşehrilerimiz için yaşanabilir bir alan oluşturmayı amaçladık. Yeni yapacağımız projeler tamamen Kırşehir'in ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı. Ulaşım bir kentin en önemli meselelerindendir. Biz de bu meseleyi öncelik sıramıza alarak Kırşehir'de ulaşımı kolaylaştırmayı bir görev bildik. Hem Şehirlerarası Otobüs Terminali hem de Şehiriçi Minibüs Terminali projemiz ile Kırşehir'de ulaşım problem olmaktan çıkacak."

- İçme Suyu Ana İshale Hattı açılışı yapılacak

Bahçeci, birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yarın İçme Suyu Ana İshale Hattı ve Su Temin Sisteminin Rehabilitasyonu, SCADA Kurulum Projesi'nin açılışını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile gerçekleştireceklerini kaydetti.

Halka içilebilir sağlıklı su sunmak için çalışmaları tamamladıklarına vurgu yapan Bahçeci, "Kuyularımızda da rehabilitasyon çalışmalarını bitirdik. Bu projedeki hedefimiz halkımıza daha sağlıklı bir su sunmaktı. Çalışmalarımız sayesinde musluk suyumuz hem sağlıklı, hem de güvenle içilebilir olacak." ifadelerini kullandı.



