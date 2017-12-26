Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne yeni atamalar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, müdürlük bünyesindeki birimlerde kalite ve liyakat ön planda tutularak yönetici ataması yapıldığını bildirdi.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının son düzenlemeleri ve yenilikleri sonucunda kurumların tek çatı altında toplandığını anımsattı.

Ataması yapılan yöneticilerin görevlerini devraldığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlere kalite ve liyakati ön planda tutularak yeni yöneticiler atanmıştır. İnsan odaklı en iyi sağlık hizmetini tüm halkımıza en iyi şekilde vermek üzere çıktığımız bu yolda, arkadaşlarımla beraber görevlerimizi devraldık. Üzerimize düşen görevin bilincinde ve farkındayız.

Hedeflerimizi belirledik, yola çıktık. Bundan sonra yatırımlarımız, projelerimiz ve yeniliklerimizle halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın yanında olacağız. Onların refahı ve memnuniyeti için çalışmalarımıza hızlı adımlarla devam edecek ve Kırşehir'in sağlığını en iyi seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Tüm halkımıza hayırlı olsun."