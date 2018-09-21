Kırşehir Müftüsü ilk resmi nikahı kıydı

KIRŞEHİR (AA) - Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesiyle birlikte Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, ilk kez resmi nikah kıydı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, müftülük binasında düzenlenen törende Yaman, Mustafa Çoban ile Ayşegül Türkmen çiftinin nikahını kıydı.

Genç çiftlere evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan Yaman, şahitler huzurunda çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Evlilik cüzdanını geline veren Yaman, çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Nikah töreninde konuşan Müftü Yaman, "Kırşehir’de müftülük olarak il resmi nikahı kıydık. Evlilik insanın hayatındaki dönüm noktalarından birisidir. Bu yolda ilk adımı atan çifte evliliğin İslam dinindeki önemini anlattık, tavsiyelerde bulunduk. Genç ailemize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.