Kırşehir milletvekillerinden yeni yıl mesajı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılının geride bırakıldığını belirtti.

2018 yılında Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanması adına önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kendirli, "Demokrasi ve ekonomi alanında önemli gelişmeler sağlandı. Birçok ülke büyük ekonomik kriz yaşarken Türkiye ekonomik saldırılara karşı dimdik durarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2019 yılının başta Kırşehir'imiz olmak üzere ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili İlhan ise 2018 yılında acı, tatlı ne varsa sevinçleri, kederleri ve heyecanları beraberce yaşayarak bir yılın geride bırakıldığını anımsattı.

2019'da tüm dünyada ve Türkiye'de huzur ve refah içinde olmayı, çağdaş ve aydınlık geleceğe doğru ilerleyişi devam ettirmeyi temenni eden İlhan, "Bu düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, 2019'un birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek barış, kardeşlik, özgürlük, adalet duygularını daha da perçinleyeceği ve herkesin sevdikleri ile bir arada olacağı mutlu bir yıl olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.