KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 muvazzaf askerden 5'i tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütsel gizlilik kuralları çerçevesinde FETÖ'nün üst birimleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 8 muvazzaf askerin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı illerde görev yaptıkları belirlenen muvazzaf askerlerin yakalanması için Ankara, Edirne, Hatay, Bitlis, Balıkesir ve Şırnak'ta farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, astsubaylar D.B, A.E, B.Y. ve uzman çavuşlar T.A.Y, H.T, H.Y, G.B. ve H.A. gözaltına alındı.

Kırşehir'de getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.Y, T.A.Y, A.E, H.Y. ve G.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların kendi aralarında ve örgütün üst birimleriyle görüşmelerinde gizliliği korumak, bağlantı kurdukları kişiler ve irtibatların deşifre edilmesini engellemek amacıyla bulundukları illerde telefon kulübesi, kontörlü telefon bayileri ve çeşitli iş yerlerindeki kontörlü hat ve ankesörlü telefonlarla bağlantı kurdukları belirtildi.