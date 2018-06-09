Kırşehir Lisesi kapatılmayacak

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayı Mustafa Kendirli, Kırşehir’in en köklü okullarından olan ve Türkiye bürokrasisinde görev yapan birçok kişinin mezun olduğu Kırşehir Lisesi'nin kapatılmayacağını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, mahalle toplantılarında kendilerine Kırşehir Lisesi ile ilgili soruların geldiğini belirtti.

Bu lisenin 1953 yılında kentte açılan ilk lise olduğunu ve yıllarca kentin en iyi eğitim veren kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Kendirli, "Kırşehir Lisesi ile ilgili kamuoyunda bazı olumsuz düşüncelerin seslendirilmesine üzüldük. Kentin böyle güzel ve nezih okulu kapatılmayacak." ifadelerini kullandı.

Kendirli, Kırşehir Lisesi'nin kentin marka olma sürecinde çok büyük katkıları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu liseden bu güne kadar yaklaşık 30 bin öğrenci mezun olmuş. Yüzlerce doktor, mühendis, eczacı, avukat ve daha ötesi Kırşehir’de görev yapan öğretmenlerin birçoğu Kırşehir Lisesinden mezun olmuştur. Prof. Dr. Erol Güngör, halen Danıştay Başkanlığı görevini yürüten Zerrin Güngör, Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Kırşehir Lisesinin mezunlarından bazılarıdır. Benim de mezun olduğum böyle köklü ve güzide bir okulun kapatılacağını düşünmek, okul kültürü oluşmuş ve bulunduğu yere adını vermiş Kırşehir Lisesi için elbette düşünülemez. Kırşehir Lisesi halen Bağbaş'ındaki lise binasında geçici olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Mevcut okul durumları da göz önüne alınarak yapılan planlamayla en kısa sürede kamuoyunun beklentilerine uygun olarak kendi binasında eğitim vermeye başlayacaktır."