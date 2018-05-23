Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Özdemir istifa etti

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilen öğretim görevlisi Mehmet Özdemir, akademik yoğunluğunu öne sürerek istifa ettiğini bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2,5 ay sürdürdüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinde kendisine kurumunun tanıtım faaliyetlerine destek veren basın mensuplarına teşekkür etti.

Akademik çalışmaları için bu görevinden ayrılmaya karar verdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki buçuk aydır yürütmüş olduğum Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden akademik çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle kendi isteğim ile ayrılmış bulunmaktayım. Kırşehir Türkiye’nin merkezinde yer alan çok önemli şehirlerden birisidir. Tarih, kültür, sanat ve turizm şehri olarak tanımladığımız Kırşehir’in görev yaptığımız süre içerisinde özellikle bu noktalarına dikkat çekmeye çalıştık. Bundan önce nasıl ki Kırşehir’imizin tanıtımı için çalışmalar yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."