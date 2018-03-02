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Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atama

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Basın ve Halkla İlişkileri Müşaviri Mehmet Özdemir'in İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandığını bildirdi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya...

02 Mart 2018 Cuma 14:47
Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atama
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Basın ve Halkla İlişkileri Müşaviri Mehmet Özdemir'in İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, AEÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütürken Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Özdemir'i makamında kabul ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Özdemir'in üniversitede görev yaptığı süre içerisinde hem akademik hem de idari anlamda başarılı çalışmalar yaptığını belirten Karakaya, yeni görevinde Kırşehir'e önemli katkılar yapacağına inandığını kaydetti.

Karakaya, özverili çalışmalarından dolayı Özdemir'e plaket takdim etti.

Kırşehir için yapılacak her katkıya emek vermekten mutlu olacaklarını ifade eden Özdemir de, Rektör Karakaya’ya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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AEÜ Basın Ve Halkla İlişkileri Müşaviri Mehmet ÖzdemirAtamaKırşehir Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
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